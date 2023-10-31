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Коммерсантъ FM
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Белый дом раскритиковал республиканцев, предложивших раздельные пакеты помощи Украине и Израилю

Белый дом раскритиковал республиканцев за требования по помощи Украине

Администрация Джо Байдена подвергла критике республиканцев из Палаты представителей, которые потребовали отдельно рассматривать помощь Украине и Израилю. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила их в политизации вопроса.

«Политизация интересов нашей национальной безопасности невозможна»,— говорится в заявлении представителя Белого дома. По ее мнению, «поддержка Израиля и защита Украины» являются вопросами национальной безопасности США и требование компенсации средств по этим вопросам может привести к разрушительным последствиям для американской безопасности и альянсов. Госпожа Жан-Пьер также предостерегла от «политических игр», которые могут поставить под угрозу источник финансирования самообороны Израиля.

Белый дом ранее запросил у Конгресса дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности на $106 млрд. Из этой суммы $61,3 млрд предлагается выделить на поставки Украине, $14,3 млрд — Израилю. Республиканцы в свою очередь подготовили законопроект, где предложили предусмотреть только финансовую помощь Израилю за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов. Республиканцы считают, что пакеты помощи нужно рассматривать раздельно.

Подробнее о политической ситуации в США на фоне дискуссий о помощи Украине — в материале «Ъ» «Всепроблемно избранный».

Леонид Уварчев

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