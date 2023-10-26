Республиканцы предложили разделить помощь Израилю и Украине

Группа американских сенаторов от Республиканской партии подготовила законопроект, предусматривающий выделение многомиллиардной помощи Израилю, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). При этом финансирование Израиля планируется разделить с помощью Украине и голосовать за выделение средств этим государствам отдельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard, Reuters Фото: Nathan Howard, Reuters

По мнению республиканцев, сейчас администрация президента США Джо Байдена намеренно пытается увязать помощь Израилю и Украине в один законопроект, чтобы добиться поддержки сенаторов и конгрессменов. Однако среди американских законодателей немало и противников продолжения выделения денег на нужды Киева.

«Мои коллеги и я твердо верим, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов в Украину»,— сообщил WSJ сенатор от Канзаса Роджер Маршалл. Также под законопроектом подписались еще три сенатора-республиканца: представитель штата Огайо Джеймс Вэнс, сенатор от Юты Майк Ли и сенатор от Техаса Тед Круз (в 2018 году безуспешно пытался выдвинуться в президенты США).

Сейчас документ готовится к внесению в Палату представителей США, после чего будет вынесен на рассмотрение конгрессменом. Авторы инициативы считают, что у их предложения больше шансов на получение поддержки, чем у запроса на выделение денег Израилю и Украине, внесенного президентом Джо Байденом.

20 октября Белый дом сообщил, что Джо Байден запросил у Конгресса $106 млрд на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы $61,3 млрд предлагается выделить на поставки Украине, $14,3 млрд — Израилю. По словам президента, «для национальной безопасности Америки жизненно важно» добиться, чтобы Израиль и Украина одержали победу.

Подробнее о запросе Джо Байдена — в материале «Ъ» «Соединенные расходы Америки».

Александр Кислов