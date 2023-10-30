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Коммерсантъ FM
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Власти Дагестана отсрочили проведение Международного цифрового форума

Каспийский цифровой форум в Дагестане, который был запланирован на 2-3 ноября, перенесен на 16-17 ноября. Об этом «РИА Новости» сообщили в министерстве цифрового развития Дагестана. Ранее сегодня, 30 октября, ведомство заявило, что не планирует переносить мероприятие в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы.

Цифровой форум должны посетить представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Индии и Катара. Участники мероприятия обсудят строительство цифровой экосистемы вокруг транспортного коридора «Север-Юг». Решение о переносе форума приняли Минцифры России и правительство Дагестана.

Вечером 29 октября толпа людей собралась у международного аэропорта Махачкалы. Беспорядки начались из-за прибывающих в страну граждан Израиля из Тель-Авива. Протестующие прорвались в здание международного терминала, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу. Минздрав республики сообщал, что в результате пострадали 20 человек. По данным МВД Дагестана, установлены более 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Лусине Баласян

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