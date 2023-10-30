Нетаньяху назвал видео с заложницами «Хамаса» психологической пропагандой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал опубликованное палестинским движением «Хамас» видео с заложницами «жестокой психологической пропагандой». На видео женщины обращаются к премьеру с критикой и призывают согласиться на обмен заложников по условиям «Хамаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abir Sultan / AP Фото: Abir Sultan / AP

«Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ''Хамасом'', совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным. Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой»,— говорится в заявлении господина Нетаньяху, которое приводит пресс-служба премьера.

Сегодня, 30 октября, «Хамас» опубликовал в Telegram-канале видео, на котором три женщины, удерживаемые в секторе Газа, обращаются к Биньямину Нетаньяху. Они обвинили премьера в том, что израильские военные не смогли их защитить от атак «Хамаса», а также призвали обменять всех заложников в секторе Газа на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

Ранее представители «Хамаса» уже предлагали «немедленно заключить сделку» по обмену, который может пройти в несколько этапов. Биньямин Нетаньяху говорил, что военный кабинет обсуждал подобную возможность, однако решение не принял. По последним данным Израиля, «Хамас» удерживает в секторе Газа 239 человек.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Лусине Баласян