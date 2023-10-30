«Хамас» опубликовал обращение израильских заложниц к Нетаньяху

Палестинское движение «Хамас» опубликовало в Telegram-канале видео с тремя израильскими заложницами, которые обращаются к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Женщин удерживают в секторе Газа члены боевого крыла «Хамаса» — Бригады Изаддина аль-Кассама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Одна из женщин на видео обвинила господина Нетаньяху в том, что израильские военные не смогли их защитить 7 октября, в день атаки «Хамаса» на приграничные территории Израиля. Затем она призывает обменять всех заложников в секторе Газа на палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

По последним данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в заложниках у «Хамаса» находятся 239 человек. 28 октября глава политбюро «Хамаса» в секторе Газа Яхьи Синвара заявил о готовности «немедленно заключить сделку» по обмену всех заложников на заключенных в Израиле палестинцев. Биньямин Нетаньяху говорил, что военный кабинет обсуждал подобную возможность, однако решение не принял.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Лусине Баласян