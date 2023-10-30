Китайский народ пропитали духом Палестины

Война между Израилем и Палестиной стала центральной темой для обсуждения во всем мире. Западные страны массово поддерживают Израиль, арабские — «Хамас» и сектор Газа. Китай же, на дипломатическом уровне поддерживающий лишь прекращение огня, приготовил для внутреннего пользователя совсем иные формулировки. Виновниками в кровопролитии здесь называют США и весь коллективный Запад, а значит, и Израиль, который те поддерживают. И вот уже китайский интернет переполнен антисемитскими лозунгами и сравнениями евреев с нацистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинский президент Махмуд Аббас (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине (июнь 2023 года)

Фото: JADE GAO / Pool / Reuters Палестинский президент Махмуд Аббас (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине (июнь 2023 года)

Фото: JADE GAO / Pool / Reuters

Совсем недавно, в августе этого года, генконсул Китая в Нью-Йорке во время посещения одной из выставок рассказывал о длящейся тысячелетиями дружбе между китайским и еврейским народами. Тогда же он упомянул и о том, как около 20 тыс. евреев прятались от нацистов в Шанхае.

7 октября палестинское радикальное движение «Хамас» атаковало Израиль, выпустив сотни ракет по израильским городам, а также проникнув на израильскую территорию и захватив сотни заложников. Так началась полномасштабная война между Израилем и «Хамасом».

Пекин призвал стороны к прекращению огня, однако не стал осуждать атаку «Хамаса». Вину же за происходящее китайские дипломаты, официальные лица и государственные СМИ возложили на давнего и, пожалуй, главного соперника Китая — США.

Государственные китайские телеканалы и газеты очень быстро начали продвигать исключительно палестинскую версию происходящего, а в социальных сетях стремительно стали набирать силу антисемитские высказывания, пишут The Wall Street Journal и The New York Times.

Так, например, в государственных СМИ Китая появилась информация о ракетном ударе по больнице в секторе Газа, случившемся 17 октября. Минздрав Палестины сообщал о 471 погибшем, власти страны возложили вину на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израиль заявил о причастности к удару группировки «Исламский джихад». Позднее израильская сторона предоставила видео- и фотоматериалы, которые указывают на непричастность ЦАХАЛа к взрыву. К невиновности Израиля склоняются и разведслужбы США, изучившие всевозможные материалы. Но эта информация не была доведена до китайских телезрителей и читателей.

В результате в соцсетях стали множиться комментарии о бесчеловечности израильской армии: «Взрыв больницы и убийство детей — это геноцид. Забудьте все фильмы и шоу о страданиях евреев»,— написал один из пользователей на китайской платформе микроблогов Weibo. Этот пост набрал почти 4 тыс. лайков.

Ненависть к евреям СМИ КНР подстегивают и через аккаунты в соцсетях. Все в том же Weibo телекомпания CCTV опубликовала короткий отрывок из передачи, вышедшей в эфир еще в 2020 году. Там рассказывалось о том, что евреи представляют всего 3% населения США, но «они контролируют 70% национального благосостояния». По хештегу, созданному CCTV под этим постом, перешли в тот день более 100 млн пользователей Weibo.

Государственную риторику в отношении евреев поддерживают и инфлюенсеры. Так, один из них, с более чем полумиллионом подписчиков на Douyin, заявил, что Китаю в будущем не стоит укрывать евреев, бегущих от войн и других кризисов. Пост набрал 170 тыс. лайков.

Многие комментаторы стали сравнивать евреев с нацистами, что вынудило вмешаться посольство Германии в Китае. В его сообщении говорилось, что «небрежно называя людей нацистами, вы только показываете свою собственную глупость». Посольство дипломатично добавило, что люди, сочетающие израильский флаг с нацистской символикой на фотографиях в своих профилях, «либо невежественные идиоты, либо бесстыжие ублюдки!».

По словам Мэри Эйнсли, профессора кампуса Ноттингемского университета в Нинбо, городе на востоке Китая, исторически китайцы были склонны поддерживать позитивные стереотипы о евреях. Китайцы часто представляют себе евреев трудолюбивыми, влиятельными и финансово подкованными, во многом потому, что именно такой образ евреев создавался в кино, литературе и самим государством.

В последние годы, по словам эксперта, стереотипы становятся все более антисемитскими из-за общего роста национализма, растущего недоверия к Западу, ухудшающейся экономики и популярности конспирологического дискурса в китайском интернете.

Нынешний же кризис привел к резкому всплеску ненависти к евреям. К примеру, рейтинг фильма «Список Шиндлера» в последние дни на платформах Bilibili и Douban резко упал, а в комментариях пишут: «Раньше мне нравился этот фильм, но теперь он больше похож на историю фермера, пригревшего змею».

Кирилл Сарханянц