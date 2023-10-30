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Коммерсантъ FM
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МИД Израиля сообщил о гибели 22-летней немки Шани Лук, похищенной «Хамасом»

Мать похищенной «Хамасом» немки подтвердила ее гибель

Гражданка Германии и Израиля Шани Лук, которую похитили боевики палестинского радикального движения «Хамас» на музыкальном фестивале 7 октября, погибла, сообщили в израильском Министерстве иностранных дел. Девушке было 22 года, обстоятельства ее гибели неизвестны.

Фото: @shani.louk

Фото: @shani.louk

«Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы»,— говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Израиля в соцсети X (экс-Twitter). Когда именно погибла девушка, не уточняется.

Также о гибели немки сообщила и ее мать Рикарда Лук. «К сожалению, 29 октября мы получили известие от израильских военных, что дочери больше нет в живых»,— сообщила она в интервью RTL, не приведя других подробностей.

Шани Лук попала в плен к движению «Хамас» 7 октября на музыкальном фестивале Supernova. На видеозаписи, распространенной в соцсетях, она без движения лежит в машине боевиков «Хамаса» с травмой головы и выгнутыми ногами и руками. Родители девушки считают, что боевики возили Шани Лук по территории Газы. В конце видеоролика видно, как на девушку плюет молодой человек, остановившийся рядом с машиной боевиков.

Палестинское движение «Хамас» захватило заложников во время атаки на израильскую территорию 7 октября. Среди похищенных есть иностранные граждане, в том числе россияне. По данным армии обороны Израиля, всего в заложниках оказалось не менее 239 человек. Израиль в ответ на атаку начал военную операцию и, как сообщают международные организации, уже три недели ведет непрекращающиеся бомбардировки сектора Газа. 27 октября Израиль перешел в сухопутное наступление.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Александр Кислов

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