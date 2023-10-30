Правительство Дагестана усилило меры безопасности после беспорядков в Махачкале

В городах и районах Дагестана усилены меры безопасности, говорится в сообщении регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по беспорядкам в Махачкале. Власти пообещали восстановить работу аэропорта в ближайшие дни «после проведения проверочных и восстановительных работ».

Ситуация находится на контроле главы Дагестана Сергея Меликова, который ранее раскритиковал участников беспорядков. Премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал молодежь «к конструктивному выражению своих позиций в отношении ситуации в мировом сообществе». Он отметил, что эти действия «не должны нарушать порядок в республике и не должны затрагивать жизнь мирного населения». Действиям участников беспорядков дадут правовую оценку. Пострадавшим оказывается медпомощь.

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть из них ворвалась в аэропорт, его работа была приостановлена, предварительно, до 6 ноября. Действия протестующих раскритиковали муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона.

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Леонид Уварчев