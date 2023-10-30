Единоросс Якубовский обвинил в беспорядках в Дагестане иностранные спецслужбы и Украину

Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия», Иркутская область) считает происходящее в Дагестане следствием работы иностранных спецслужб и украинских военных. Единоросс также выразил непонимание, почему «российские евреи так и не высказали свою позицию относительно действий сионистов в Израиле». По его мнению, они «должны и могли, обязаны были это сделать одними из первых».

«То, что сейчас происходит в Дагестане, безусловно, спровоцировано иностранными спецслужбами и ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций украинской армии.— "Ъ"). То, что за короткий период времени удалось это провернуть, говорит только о том, что где тонко, там и рвется. Уверен, выводы будут сделаны»,— написал господин Якубовский в Telegram.

Депутат также призвал «озвучить единственно правильную позицию — против преступных действий правительства Израиля».

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть из них ворвалась в аэропорт, его работа была приостановлена, предварительно, до 6 ноября.

Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, федеральный и региональный омбудсмены, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона.

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Леонид Уварчев