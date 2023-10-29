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Коммерсантъ FM
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Маск заявил об отсутствии запросов на подключение к Starlink из сектора Газа

Бизнесмен Илон Маск написал в соцсети X (ранее Twitter), что, по данным на сегодняшний день, ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не пытался осуществить подключение из сектора Газа. По его словам, в случае подключения терминала компания примет «чрезвычайные меры», чтобы подтвердить, что терминал используется только в гуманитарных целях.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Илон Макс оставил свой комментарий под постом министра связи Израиля Шломо Кархи. В своем посте господин Кархи говорил, что терминалы Starlink будут использованы боевиками «Хамаса» в террористических целях. «''Хамас'' будет использовать его для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает»,— написал Шломо Кархи. Илон Маск, в свою очередь, пообещал принять меры для безопасности терминалов. «Мы не настолько наивны...» — написал господин Маск.

Накануне Шломо Кархи заявил, что с производителем систем Starlink — компанией Space X — будут разорваны все связи, если Илон Маск разрешит использовать эти системы в секторе Газа.

28 октября министр связи Палестинской национальной администрации сообщил, что со спутниковой компанией Starlink идут переговоры о восстановлении связи в секторе Газа. Интернет-связь в секторе Газа пропала 27 октября, после того как Израиль расширил военную операцию в Газе. После этого Илон Маск сообщал, что запросов на подключение к сети из сектора Газа не было, но пообещал помочь с обеспечением интернет-связи ООН и другим международно признанным организациям.

Сегодня, 29 октября, палестинский оператор связи Paltel Group и организация по мониторингу доступа в сеть NetBlocks сообщили, что в секторе Газа начала восстанавливаться сотовая и интернет-связь. По данным «Аль-Джазиры», в ходе атак на сектор Газа 27 октября были повреждены линии связи и башни.

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

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