В секторе Газа частично восстановилась телефонная связь

В секторе Газа постепенно восстанавливаются телефонная и интернет-связь, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление местного оператора связи Paltel Group. Согласно сообщению Paltel Group в соцсети X (ранее Twitter), в настоящее время группа специалистов «усердно» работает над восстановлением связи в «сложных условиях».

После воздушных атак армии Израиля на сектор Газа 27 октября регион остался почти полностью без телефонной и интернет-связи. Тогда палестинские провайдеры сообщили, что в результате боевых действий были выведены из строя линии связи и башни. Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch предупредили, что отсутствие связи в анклаве препятствует документированию военных преступлений Израиля.

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».