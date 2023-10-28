Число погибших при взрыве в шахте в Казахстане выросло до 32

Количество погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 32, поиски 14 шахтеров продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента Казахстана Фото: Пресс-служба президента Казахстана

«Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных тел. В отдельных точках имеется превышение допустимых концентраций окиси углерода»,— говорится в сообщении ведомства.

ЧП на шахте произошло ранее сегодня, 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве (подземная очистная выработка). На момент аварии под землей находились 252 шахтера, самостоятельно на поверхность поднялись 206. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта. 29 октября объявлено в Казахстане днем траура.

Эрдни Кагалтынов