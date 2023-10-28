В Казахстане 29 октября объявлено днем траура по жертвам аварии на шахте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошел пожар на шахте имени Костенко. Число погибших выросло до 22 человек, ведутся поиски еще 24 шахтера.

Господин Токаев объявил завтрашний день, 29 октября, днем общенационального траура. Он также встретился с семьями и родственниками погибших горняков и пообещал выяснить обстоятельства аварии, а также «оказать необходимую помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших», сообщает его пресс-служба.

ЧП на шахте произошло ранее сегодня, 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве (подземная очистная выработка). На момент аварии под землей находились 252 шахтера, самостоятельно на поверхность поднялись 206. Президент Казахстана поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта.

Лаура Кеффер