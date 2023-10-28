Business Insider: Маск решил сделать из X сайт знакомств и цифровой банк

Илон Маск хочет превратить соцсеть X в «полноценный сайт для знакомств» и цифровой банк, сообщает Business Insider. Издание ссылается на участников корпоративного собрания, организованного бизнесменом 26 октября в онлайн-формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Господин Маск не уточнил, как именно превратит X в сайт для знакомств и какие изменения в соцсети планируется для этого сделать. По словам одного из собеседников, владелец X «хочет хочет, чтобы люди платили за все», и рассчитывает, что X сможет функционировать как банк к 2024 году. Как уточнил источник, «похоже, это не то, чего на самом деле хотят пользователи».

Представитель X никак не прокомментировал информацию о предполагаемых планах владельца соцсети.

Илон Маск приобрел Twitter осенью 2022 года за $44 млрд. В апреле 2023-го Twitter Inc. поглотила компания X Corp. со штаб-квартирой в Неваде. В июне Илон Маск объявил, что Twitter будет официально переименован в X, спустя месяц соцсети сменила логотип. На этой неделе в Х стали доступны аудио- и видеозвонки.

Лаура Кеффер