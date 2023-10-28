Глава комитета Верховной рады назвал нового премьера Словакии Фицо мини-Орбаном

Председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко («Слуга народа») сравнил нового премьера Словакии Роберта Фицо с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Господин Фицо после назначения отказался оказывать Киеву военную помощь и поддерживать антироссийские санкции, если они будут вредить Словакии.

Господин Мережко сказал Newsweek, что заявления господина Фицо «стали неприятным развитием событий». По его мнению, Киев, возможно, «имеет дело с "мини-Орбаном"». «Но Словакия все равно не была самым большим поставщиком помощи для Украины. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию»,— добавил господин Мережко.

Венгрия долгое время оставалось единственной страной Евросоюза, которая категорически отвергала поставки оружия Украине и выступала против ряда антироссийских санкций. Будапешт запрещал транзит через свою территорию вооружения. Аналогичной позиции теперь придерживается новый премьер Словакии, который официально возглавил правительство в начале недели. Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, по информации СМИ, ранее выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд из фонда Евросоюза. Господин Фицо в ходе обсуждения указал на проблемы с коррупцией на Украине.

О разногласиях в ЕС по Украине — в материале «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

Леонид Уварчев