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Коммерсантъ FM
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Медведев предупредил о кровавых последствиях наземной операции Израиля в секторе

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что наземная операция Израиля в секторе Газа состоится, что приведет к «кровавым последствиям» и развяжет войну на годы вперед. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Зампред сказал, что сейчас Израиль сдерживает начало операции только из-за давления США и «опасаясь мирового гнева». «Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы»,— подчеркнул политик. В Библии Молох — языческое божество, которому в жертву приносили детей.

Господин Медведев также отметил усталость мировой общественности от военной операции на Украине. «Даже новый спикер палаты представителей США первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву»,— сообщил Дмитрий Медведев.

Утром 7 октября группировка «Хамас» обстреляла Израиль, а позже ворвалась в страну и захватила заложников. В ответ на это Израиль начал операцию «Железные мечи», блокаду сектора Газа и массовые артобстрелы. Позже Израиль объявил о подготовке наземной операции в секторе Газа с целью уничтожить группировку «Хамас», но она все еще откладывается. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что наземная операция начнется, когда будет подходящий момент. Вчера, 26 октября, сообщалось о танковом рейде в Газе. В ночь на 27 октября в Газу заходили подразделения сухопутных войск армии обороны Израиля. The New York Times писала, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху разозлил военных отказом подписать план наземной операции.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Александра Горошилова

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа

Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Фото: Reuters

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Фото: Hatem Ali / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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Палестинец с раненым ребенком в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Женщина у ворот больницы в Хан-Юнисе

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные на позиции недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Израильская бронетехника на севере сектора Газа

Фото: Reuters

Похороны палестинцев, погибших в Хан-Юнисе в результате атаки израильской стороны

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Экстренные службы работают в здании, пострадавшем из-за ракетного удара со стороны сектора Газа, в израильском городе Ришон-ле-Цион

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинец несет мужчину, раненного во время обстрела Газы

Фото: Abed Khaled / AP

Люди ищут выживших после израильского удара по Рафаху (сектор Газа)

Фото: Hatem Ali / AP

Представители прессы фотографируют израильских солдат

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Родственники заложника «Хамаса» из израильского Ор-Йехуда в футболках с призывом освободить его

Фото: Reuters / Amir Cohen

Тела израильтян, погибших при нападении «Хамаса», ждут опознания на военной базе в Рамле

Фото: Petros Giannakouris / AP

Палестинцы несут тела боевиков, убитых в результате израильского удара по лагерю беженцев в Дженине

Фото: Majdi Mohammed / AP

Израильтянка, освобожденная «Хамасом», доставлена в клинику Ихилов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Reuters TV

Эвакуация людей из здания в секторе Газа, пострадавшего в результате ракетного удара

Фото: Hatem Ali / AP

Израильские военные помогают женщине сесть в автобус для эвакуации из города Кирьят-Шмона

Фото: Baz Ratner / AP

Грузовики с гуманитарной помощью для палестинцев на контрольно-пропускном пункте Рафах

Фото: Reuters / Stringer

Гражданки США, Натали Шошана Раанан (слева) и Джудит Тай Раанан, освобожденные из плена группировки «Хамас»

Фото: Reuters

Израильские военные у разрушенных в результате атаки «Хамас» построек в кибуце Беэри

Фото: Reuters / Amir Cohen

Дым после израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушения и запущенные в воздух ракеты в секторе Газа

Фото: Mohammed Dahman / AP

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает перед военными недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Разрушенный после атаки «Хамас» дом в кибуце Нир-Оз

Фото: Reuters / Amir Cohen

Местные жители на территории больницы Аль-Ахли в Газе после ракетного удара

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Медперсонал оказывает помощь раненым в больнице Аль-Шифа в секторе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Al-Masri

Израильские военные патрулируют территорию недалеко от границы с сектором Газа

Фото: Reuters / Amir Cohen

Палаточный лагерь для палестинцев, спасающихся от обстрелов, в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Палестинцы разбирают завалы в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Эвакуация пострадавших из здания, разрушенного в результате израильского удара по Хан-Юнису

Фото: Fatima Shbair / AP

Беженцы бегут из лагеря Нусейрат (сектор Газа), попавшего под обстрел

Фото: Ali Mohmoud / AP

Житель Хан-Юниса держит погибшего племянника

Фото: Fatima Shbair / AP

Фотографии израильтян, пропавших без вести или взятых в плен «Хамасом», расклеены на стене в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Мужчина копает могилу для убитой боевиками «Хамаса» семьи в Ган-Явне (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Похороны погибшего при нападении «Хамаса» в Бейт-Каме (Израиль)

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Палестинская семья возвращается из зоны эвакуации в Хан-Юнис (сектор Газа)

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Люди после израильских обстрелов в Рафахе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Снаряд израильской артиллерии разрывается над ливанской деревней

Фото: Hussein Malla / AP

На снимке, сделанном с камеры видеонаблюдения, — боевик «Хамаса» расстреливает дом на юге Израиля

Фото: Israel Defense Forces / AP

Палестинские боевики на похоронах в Кабатии (север Западного берега)

Фото: Reuters / Raneen Sawafta

Раненый осел возле разрушенных зданий в Джебалии (сектор Газа)

Фото: Reuters / Anas al-Shareef

Палестинец несет ребенка, раненного во время израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектор Газа)

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Местные жители ищут пострадавших под завалами после израильских обстрелов в Хан-Юнисе (сектора Газа)

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Израильские военные осматривают дома, разрушенные боевиками «Хамаса» в кибуце Беэри (Израиль)

Фото: Ariel Schalit / AP

Прощание с погибшими возле больницы «Аль-Акса» в Дейр-эль-Балахе (сектор Газа)

Фото: Adel Hana / AP

Видеооператор AFP Дилан Коллинз (на фото) ранен в результате израильского обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан)

Фото: Hassan Ammar / AP

Военные и члены гражданской обороны Ливана оказывают помощь журналисту, пострадавшему во время обстрела деревни Альма-эш-Шааб (Ливан) со стороны Израиля

Фото: Hassan Ammar / AP

Последствия израильского авиаудара по сектору Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильский БТР направляется к границе с сектором Газа

Фото: Ariel Schalit / AP

Пограничная полиция Израиля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ammar Awad

Палестинские демонстранты в городе Наблус на Западном Берегу

Фото: Majdi Mohammed / AP

Палестинцы покидают свои дома, чтобы перебраться в более безопасные районы сектора Газа

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Похороны девушки, погибшей во время нападения группировки «Хамас» на фестиваль электронной музыки в Израиле

Фото: Reuters / Shir Torem

Израильский полицейский разговаривает с верующим, направляющимся на молитву в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Maya Alerruzzo / AP

Тела погибших в результате атаки группировки «Хамас» на военной базе в Рамле

Фото: Francisco Seco / AP

Израильские военные патрулируют руины кибуца Беери

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском поселке Кирьят-Тивон участников фестиваля Nature Party, погибших в результате атаки «Хамаса»

Фото: Shir Torem / Reuters

Израильские военные патрулируют деревню Метула на севере страны

Фото: Reuters / Thaier Al-Sudani

Ливанцы осматривают пострадавший от обстрела дом в приграничной деревне Духайр

Фото: Hassan Ammar / AP

Люди окропляют водой могилы после захоронения тел палестинцев, погибших в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Похороны на военном кладбище горы Герцля в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Израильтяне в бомбоубежище Ашкелона

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильский ракетный удар на севере сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы среди завалов после израильских авиаударов по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильские солдаты несут гроб с телом сослуживца на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме

Фото: Francisco Seco / AP

Израильский солдат с собакой во время перестрелки в кибуце Кфар-Азза

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия авиаудара Израиля в городе Джебалия

Фото: Ramez Mahmoud / AP

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками «Хамаса»

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛа и «Хамаса», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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