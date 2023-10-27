Медведев предупредил о кровавых последствиях наземной операции Израиля в секторе

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что наземная операция Израиля в секторе Газа состоится, что приведет к «кровавым последствиям» и развяжет войну на годы вперед. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Зампред сказал, что сейчас Израиль сдерживает начало операции только из-за давления США и «опасаясь мирового гнева». «Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы»,— подчеркнул политик. В Библии Молох — языческое божество, которому в жертву приносили детей.

Господин Медведев также отметил усталость мировой общественности от военной операции на Украине. «Даже новый спикер палаты представителей США первым своим делом назвал помощь Тель-Авиву»,— сообщил Дмитрий Медведев.

Утром 7 октября группировка «Хамас» обстреляла Израиль, а позже ворвалась в страну и захватила заложников. В ответ на это Израиль начал операцию «Железные мечи», блокаду сектора Газа и массовые артобстрелы. Позже Израиль объявил о подготовке наземной операции в секторе Газа с целью уничтожить группировку «Хамас», но она все еще откладывается. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что наземная операция начнется, когда будет подходящий момент. Вчера, 26 октября, сообщалось о танковом рейде в Газе. В ночь на 27 октября в Газу заходили подразделения сухопутных войск армии обороны Израиля. The New York Times писала, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху разозлил военных отказом подписать план наземной операции.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».

Александра Горошилова