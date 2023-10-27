NYT: Нетаньяху разозлил военных отказом подписать план наземной операции

Военное руководство Израиля завершило разработку плана наземной операции в секторе Газа, но премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался подписать его, вызвав недовольство военных чиновников. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По информации издания, прежде чем утвердить начало операции, господин Нетаньяху намерен добиться единогласного одобрения стратегии в оборонном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Со ссылкой на израильских чиновников и офицеров The New York Times пишет, что одним из важнейших вопросов при разработке плана операции в секторе Газа стала судьба людей, захваченных боевиками палестинского движения «Хамас» и угнанных на территорию анклава. Власти Израиля стремятся дать больше времени Катару, который ведет переговоры по освобождению заложников.

По информации издания, некоторые военные чиновники выражают недовольство решением отложить начало операции, поскольку опасаются, что переговоры ни к чему не приведут. При посредничестве Катара и Египта уже были освобождены четыре заложницы. Всего, по данным Израиля, в секторе Газа находятся 224 заложника.

Война Израиля и радикального палестинского движения «Хамас» идет с 7 октября. Биньямин Нетаньяху ранее подтвердил, что армия готовится к наземной операции, но сроки ее начала не привел. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что проведение наземной операции практически неизбежно, если только «Хамас» не освободит заложников и не сложит оружие.

Вчера, 26 октября, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что рейды израильских военных уже готовят в секторе Газа почву для следующего этапа военной операции. Вчера также сообщалось о танковом рейде в Газе. В ночь на 27 октября в Газу заходили подразделения сухопутных войск армии обороны Израиля.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».