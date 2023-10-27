Минобороны Израиля: наземная операция в Газе начнется при подходящем моменте

Израильские военные продолжают готовиться к проведению наземной операции в секторе Газа, сообщил министр обороны Йоав Галант. Он уточнил, что операция начнется, «когда будет подходящий момент». От чего это зависит, он не сказал.

«Мы наносим удары (по сектору Газа.— "Ъ") и создаем условия для продолжения войны. Следующие фазы (военной операции.— "Ъ") будут, мы готовим их, и мы должны их реализовать»,— рассказал господин Галант на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» ведется с 7 октября. Президент США Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отложить начало наземной операции в секторе Газа, но отметил, что решение о начале операции остается за Израилем. Господин Нетаньяху вчера, 26 октября, подтвердил, что армия готовится к наземной операции, но сроки ее начала не привел.

О реакции Запада на конфликт — в материале «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

Лаура Кеффер