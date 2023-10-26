Палата представителей США приняла резолюцию о солидарности с Израилем

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о солидарности с Израилем в его войне против палестинского движения «Хамас», передает Reuters. Это первый законодательный акт, принятый органом после избрания спикером республиканца Майка Джонсона.

За резолюцию проголосовали 412 человек. Против высказались десять, еще шесть законодателей воздержались. В документе содержится призыв к «Хамасу» освободить заложников в секторе Газа и немедленно прекратить атаки. Из текста резолюции следует, что США подтверждают право Израиля на самооборону.

Война между Израилем и «Хамасом» началась с обстрела израильской территории 7 октября. В ответ Израиль объявил о планах полномасштабного наступления на сектор Газа. По последним данным, с начала боевых действий в Израиле погибло свыше 1,4 тыс., в секторе Газа — более 6 тыс. человек.

О планах помощи Израилю со стороны США — в материале «Ъ» «Соединенные расходы Америки».

Лусине Баласян