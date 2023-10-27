Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белый дом США: прогресса в вопросе об обмене Гершковича и Уилана нет

США продолжают работу над возвращением арестованного в России Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана, но прогресса пока нет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что Вашингтон «не прекращает работу по их делам и пытается их освободить». «У нас просто нет таких переговоров, о которых можно сообщить, никакого прогресса не достигнуто. Но усилия предпринимаются очень активно»,— сказал координатор СНБ на брифинге (цитата по ТАСС).

Пол Уилан был задержан российскими спецслужбами в декабре 2018 года. В 2020 году его признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии. Журналиста московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге, в отношении него возбудили дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По версии ФСБ, господин Гершкович по заданию американской стороны вел сбор сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Журналисту несколько раз продлевали арест.

В июле The New York Times сообщала, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, включая господина Гершковича. Позднее эту информацию подтвердил президент США Джо Байден, не приведя деталей. В августе МИД РФ призвал США в вопросах возможных обменов «сосредоточиться на непубличном диалоге».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...