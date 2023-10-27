Белый дом США: прогресса в вопросе об обмене Гершковича и Уилана нет

США продолжают работу над возвращением арестованного в России Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана, но прогресса пока нет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что Вашингтон «не прекращает работу по их делам и пытается их освободить». «У нас просто нет таких переговоров, о которых можно сообщить, никакого прогресса не достигнуто. Но усилия предпринимаются очень активно»,— сказал координатор СНБ на брифинге (цитата по ТАСС).

Пол Уилан был задержан российскими спецслужбами в декабре 2018 года. В 2020 году его признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии. Журналиста московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в марте в Екатеринбурге, в отношении него возбудили дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По версии ФСБ, господин Гершкович по заданию американской стороны вел сбор сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Журналисту несколько раз продлевали арест.

В июле The New York Times сообщала, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, включая господина Гершковича. Позднее эту информацию подтвердил президент США Джо Байден, не приведя деталей. В августе МИД РФ призвал США в вопросах возможных обменов «сосредоточиться на непубличном диалоге».

Лаура Кеффер