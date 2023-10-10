Мосгорсуд признал законным продление ареста журналисту WSJ Эвану Гершковичу

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты журналиста московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича — его оставят в СИЗО до 30 ноября по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович на апелляции 10 октября 2023 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Эван Гершкович на апелляции 10 октября 2023 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Решение Лефортовского суда Москвы от 24 августа оставить без изменений, а апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения»,— огласил постановление судья Юрий Пасюнин.

Как передает Business FM (BFM), журналистов пригласили только на оглашение решения. Заседание прошло в закрытом режиме из-за секретности дела.

Апелляционный суд планировал рассмотреть жалобу месяц назад, однако 19 сентября дело вернули в районный суд для «устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде апелляционный инстанции».

Эвана Гершковича в марте в Екатеринбурге задержали сотрудники ФСБ, в отношении журналиста возбудили дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). По данным ФСБ, господин Гершкович по заданию американской стороны вел сбор сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий военно-промышленного комплекса России.

24 августа Эвану Гершковичу продлили арест. Позже семья журналиста обратилась в ООН с просьбой помочь в освобождении господина Гершковича, а посол США в России Линн Трейси посетила его в «Лефортово». Издание The New York Times писало, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключенными, в том числе Эвана Гершковича.

Подробнее о деле читайте в материале «Эвану Гершковичу еще сидеть и сидеть».

Петр Бузлаев