Путин разрешил Bonum Capital сделки с пакетами акций «Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Норникеля»

Президент России Владимир Путин позволил кипрской компании Bonum Capital совершать сделки с миноритарными пакетами «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Норникеля» и «Интер РАО ЕЭС». Распоряжение было опубликовано на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В документе указано, что иностранной компании Вonum Capital Ltd принадлежит 24 186 128 обыкновенных акций ПАО «Газпром», 10 тыс. обыкновенных акций ПАО ГМК «Норильский никель», 1 312 900 обыкновенных акций ПАО «Интер РАО ЕЭС», 30 530 обыкновенных акций ПАО НК ЛУКОЙЛ. Согласно распоряжению, иностранная компания может совершать все виды сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения.

В августе прошлого года Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Документ ввел временные ограничения на совершение сделок иностранным лицам недружественных стран с долями российских компаний. Такие сделки могут быть совершены только на основании специального решения президента.

В ноябре прошлого года компания попала в санкционный список США. Тогда Вашингтон посчитал, что она имеет отношение к Сулейману Керимову, который находится под американскими санкциями с 2018 года. В ноябрьский санкционный список также попали члены семьи господина Керимова, несколько компаний и восемь воздушных судов.

Александра Горошилова