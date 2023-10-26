Лавров: размещение ядерного оружия США в Европе вынуждает РФ отвечать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ вынуждена прибегать к «компенсирующим мерам» из-за размещения американского ядерного оружия в европейских странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Повышенные стратегические риски создаются вследствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых совместных ядерных миссий. Это имеет крайне дестабилизирующий заряд. На фоне общего возрастания угроз со стороны НАТО вынуждает нас прибегать к компенсирующим мерам»,— сказал глава МИДа на Международной конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» (цитата по «Известиям»).

По словам Сергея Лаврова, выход США из нескольких договоров безопасности привел к разрушению системы мер доверия и контроля над вооружениями. Он заявил, что Вашингтон растоптал взятые на себя на высшем уровне обязательства соблюдать принципы равной безопасности. НАТО, в свою очередь, не соблюдает свой принцип недопущения доминирования какой-либо страны или организации в Европе, считает Сергей Лавров.

По данным, которые были раскрыты в 2019 году в докладе НАТО, в Европе находится 150 единиц американского ядерного оружия. Оно хранится на базах Кляйне-Брогель (Бельгия), Бюхель (Германия), Авиано и Геди-Торре (Италия), Волкель (Нидерланды) и Инджирлик (Турция).

Вчера, 25 октября, в России была проведена тренировка массированного ядерного удара баллистическими ракетами «Ярс» и «Синева» в ответ на ядерный удар условного противника. Ранее в тот же день Совет федерации одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, согласно которому страны—участники обязуются прекратить испытания ядерного оружия и соглашаются навсегда отказаться от участия в подобных испытаниях.

Подробнее о попытках США возобновить с Россией диалог по контролю над вооружениями — в материале «Ответно-встречным курсом».