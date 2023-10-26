Байден и Нетаньяху обсудили помощь жителям Газы и освобождение заложников

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщил Белый дом, среди прочего лидеры обсудили усилия по освобождению заложников палестинского движения «Хамас», а также гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein//File Photo, Reuters Фото: Evelyn Hockstein//File Photo, Reuters

«Президент обсудил продолжающуюся поддержку США непрерывных отправок гуманитарной помощи гражданскому населению Газы и приветствовал усилия по увеличению этой поддержки в ближайшее время»,— сообщили в Белом доме.

Джо Байден также указал на право Израиля на самооборону в рамках международного права. Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации после завершения боевых действий, включая достижение устойчивого мира между израильтянами и палестинцами.

18 октября Джо Байден и Биньямин Нетаньяху встретились в Тель-Авиве. В ходе встречи американский президент подтвердил намерение США поддерживать Израиль и предотвратить гибель мирных жителей. 22 октября лидеры вновь провели переговоры, коснувшись ситуации в секторе Газа. Джо Байден позднее сказал, что попросил Биньямина Нетаньяху отложить наземную операцию в Газе до освобождения заложников.

О развитии конфликта — в материале «Ъ FM» «Войну разделили на этапы».

Лусине Баласян