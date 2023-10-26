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Коммерсантъ FM
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Правящая партия Венгрии отложила голосование о вступлении Швеции в НАТО

Правящая партия Венгрии ФИДЕС отклонила предложение оппозиции провести голосование в парламенте о присоединении Швеции к НАТО. В следующий раз депутаты смогут рассмотреть этот вопрос в ноябре. Об этом сообщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи.

«На этой неделе не будет голосования по вступлению Швеции в НАТО», — написала госпожа Вадаи в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндию приняли в НАТО в апреле. Заявки Швеции не одобряли только Венгрия и Турция. В венгерском МИДе критиковали власти Швеции за обвинения в сторону Венгрии из-за недемократической политики.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО, а 25 октября заявку одобрил турецкий парламент. Документ передан на рассмотрение комитета по иностранным делам.

Подробнее о вступлении Швеции в НАТО — в материале «Ъ» «Скандинатовцы».

Лусине Баласян

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