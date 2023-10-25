Спикер парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО и передал его на рассмотрение комитета по иностранным делам, передает Aksam.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

В обосновании к законопроекту указано, что Швеция наряду с Финляндией, которая уже вступила в НАТО, осуществляла всестороннее и многоплановое сотрудничество с альянсом еще до подачи совместной заявки на членство.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его на ратификацию в парламент страны.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндию приняли в альянс 4 апреля 2023 года, однако вступлению Швеции помешала Турция. Анкара потребовала от шведских властей выполнить обязательства по борьбе с терроризмом, в частности отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. Вступление Швеции в НАТО также должна одобрить Венгрия.

Подробнее — в материале «Скандинатовцы».

Эрдни Кагалтынов