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Коммерсантъ FM
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Reuters сообщило о скором запрете импорта российских алмазов в страны G7

Страны—члены G7 к концу октября огласят заявление о запрете на импорт российских алмазов, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза. По словам собеседника агентства, за заявлением G7 последуют предложения ЕС по следующему пакету санкций в отношении России.

Страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония.

Другой источник Reuters сообщил, что заявление о запрете импорта алмазов с территории России будет сделано в течение нынешней недели. По его словам, подготовленный 12-й пакет санкций ЕС будет сосредоточен на ограничениях по импорту алмазов.

18 октября Reuters сообщало, что обсуждение запрета на импорт российских алмазов начнется 19 октября, а любые возможные ограничения вступят в силу не раньше начала 2024 года. 20 октября EUobserver сообщало, что страны G7 объявят о запрете в «ближайшие дни». По данным издания, к документу о запрете, подготовленному совместно с Бельгией, присоединятся 27 стран Евросоюза.

В мае 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал ограничения на торговлю российскими алмазами. Тогда же решение о запрете поставок российских алмазов приняла Великобритания. В апреле газета Economic Times сообщила, что страны G7 могут ввести санкции против российской АЛРОСА, которая является одним из крупнейших производителей алмазов в мире.

Подробнее о разработке 12-го пакета санкций ЕС — в материале «Ъ» «Санкции сажают на гвозди».

Полина Мотызлевская

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