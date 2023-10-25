Мишустин прибыл в Киргизию

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в столицу Киргизии Бишкек. Его встретили зампредседателя правительства Киргизии Бакыт Торобаев и чрезвычайный и полномочный посол России в республике Николай Удовиченко, сообщила пресс-служба российского правительства в Telegram.

Сообщается, что в Бишкеке господин Мишустин, в частности, проведет переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

12 октября в Бишкек прибыл президент России Владимир Путин. В Киргизии он принял участие в саммите Совета глав государств СНГ, а также провел двусторонние переговоры с киргизским президентом Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Подробнее о саммите СНГ — в материале «Собранные одной цепью».

Эрдни Кагалтынов