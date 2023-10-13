В Киргизии начал работу Совет глав государств СНГ

Заседание совета глав стран Содружества независимых государств (СНГ) в узком составе началось в государственной резиденции «Ала-Арча» президента Киргизии Садыра Жапарова, сообщила пресс-служба Кремля.

Заседание в узком составе проходит в закрытом режиме. После президенты начнут заседать в расширенном составе с участием делегаций.

В заседании участвуют президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.

Лидеры стран должны обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также безопасности и экологии. Кроме того, они подведут итоги взаимодействия в рамках СНГ в этом году и определят планы на будущее.

До заседания Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели отдельные переговоры. Вчера, 12 октября, Владимир Путин провел встречи с президентами Садыром Жапаровым и Ильхамом Алиевым.

Подробнее о заседании — в тексте «Ъ» «СНГ предложили разговор на одном языке».