Путин начал переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в киргизской столице Бишкеке, сообщила пресс-служба Кремля. Ожидается, что российский президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. 12 октября господин Путин прилетел в Бишкек и провел встречи с президентами Киргизии и Азербайджана Садыром Жапаровым и Ильхамом Алиевым.

«Все у нас развивается так, как мы и планировали. Коллеги работают, правительство работает. По линии безопасности вопросы решаются»,— обратился Владимир Путин к таджикскому коллеге в начале встречи.

Господин Рахмон, в свою очередь, заявил, что намерен обсудить с российским президентом состояние, перспективы двух стран, международные и региональные вопросы. «Взаимодействие наших стран идет в позитивной динамике по всем направлениям. Россия остается ведущим торговым партнером Таджикистана, расширяются культурные связи»,— заявил он. Он также отметил, что Россия — важный стратегический партнер и союзник Таджикистана.

11 октября помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что в ходе встречи российский и киргизский президенты планируют обсудить вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию на границе Таджикистана с Афганистаном и функционирование в республике 201-й российской военной базы.

12 октября Владимир Путин встретился в Бишкеке с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, где 19–20 сентября азербайджанская армия проводила военную операцию (по официальным данным, погибли шесть миротворцев РФ). До этого господин Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. По итогам переговоров Владимир Путин заявил, что Россия и Киргизия активно переходят к обоюдной торговле в национальных валютах. По его словам, доля рубля в коммерческих сделках достигла 83%.

12 октября в Бишкеке состоялось заседание глав МИД стран СНГ. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания сообщил, что в ходе встречи участники согласовали ряд документов, среди которых — заявление в поддержку русского языка как языка межнационального общения.

Подробнее о заседании — в тексте «Ъ» «СНГ предложили разговор на одном языке».