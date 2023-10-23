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Коммерсантъ FM
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«Северсталь» за девять месяцев увеличила выпуск стали на 5%, чугуна — на 3%

Горно-металлургическая компания «Северсталь» (MOEX: CHMF) представила операционные результаты за девять месяцев 2023 года. Согласно отчету, в январе—сентябре за счет увеличения загрузки агрегатов производство стали выросло на 5%, до 8,35 млн тонн, чугуна — на 3%, до 8,35 млн тонн. Продажи относительно аналогичного периода 2022 года не изменились и сохранились на уровне 8,16 млн тонн.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев текущего года произошло перераспределение в продуктовой структуре продаж «Северстали». Так, продажи полуфабрикатов снизились на 37%, до 0,81 млн тонн, в то время как продажи коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) выросли на 6%, до 3,43 млн тонн. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) выросли на 9%, до 3,92 млн тонн. Доля продукции ВДС в общем объеме продаж выросла на 4 п. п. и составила 48%.

Несмотря на увеличение выплавки стали в январе—сентябре, в третьем квартале показатель снизился на 9% к предыдущему кварталу, до 2,7 млн тонн, на фоне плановых ремонтов. Консолидированные продажи металлопродукции «Северстали» остались на уровне второго квартала, составив 2,69 млн тонн.

Снижение по итогам июля—сентября зафиксировано и в продажах полуфабрикатов. За третий квартал они снизились на 18% и составили 0,23 млн тонн. Продажи коммерческой стали сократились на 5% ко второму кварталу, до 1,05 млн тонн, из-за снижения продаж горячекатаного проката, а также остановки стана 2000 для капитального ремонта.

Продажи продукции ВДС выросли на 8%, до 1,42 млн тонн, в основном на фоне роста спроса на оцинкованный прокат, а также активизации спроса на трубы, в том числе нефтегазового сортамента. Доля такой продукции в общем объеме продаж выросла на 4 п. п, до 53%.

«Спрос на российском рынке показывает признаки восстановления после кризисного 2022 года. В целом в 2023 году мы ожидаем рост спроса на 6% г/г, до 45,8 млн тонн. Основными драйверами могут стать спрос со стороны строительной отрасли и машиностроения»,— прокомментировал результаты генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев.

18 октября «Северсталь» объявила о планах инвестировать 97 млрд руб. в строительство комплекса по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината. Мощность комплекса составит 10 млн тонн, строительство начнется в январе 2024 года. Запуск производства запланирован на 2026 год.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Северсталь" ставит на окатыши».

Милена Костерева

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