Глава Кузбасса призвал избавить алюминиевую отрасль от «курсовых» налогов

Глава Кузбасса Сергей Цивилев попросил правительство России вывести алюминиевую отрасль из-под курсовых пошлин. Он объяснил это необходимостью сохранить рабочие места в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Цивилев пояснил, что правительство ввело налог на многие экспортные товары, однако «негативное влияние этой меры связано с отсутствием избирательности при ее введении», передает «РБК». Под пошлины подпали как компании, которые экспортируют продукцию, а сырье добывают в России, так и те, что закупают сырье за границей.

Глава Кузбасса привел экономические обоснования негативного влияния пошлины на Новокузнецкий алюминиевый завод, принадлежащий «Русалу», и призвал отменить налог для отрасли с целью «снизить убытки до некритичного уровня и сохранить предприятие и коллектив в городе Новокузнецке». В частности, убыток завода за 2023 год составит около 485 млн, а в 2024-м — 3,36 млрд руб.

В правительстве подтвердили получение обращения. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а тот, в свою очередь,— Минэкономразвития, Минфину, Минпромторгу и ФАС разобраться с этим вопросом. Власти не исключают послабления, но на основании «точных расчетов, если компании честно покажут экономику».

Ранее на фоне «курсовых» пошлин и сниженных цен «Русал» задумал закрыть часть предприятий. Пошлины были введены с 1 октября 2023 года в качестве временной меры для урегулирования внутреннего рынка. В зависимости от отношения доллара к рублю пошлина на экспорт колеблется от 0 до 7%.

Подробнее про курсовые пошлины — в материале «Маржу экспортеров семь раз отмерят».

Александра Горошилова