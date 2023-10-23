Дело об оскорблении ребенка с Z-шапкой в Екатеринбурге вернули следователям

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул следователям материалы уголовного дела в отношении Александра Неустроева, ранее обвиняемого в оскорблении сына участника специальной военной операции за шапку с буквой Z. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Теперь Ленинскому следственному отделу СУ СКР по Свердловской области предстоит расследовать дело заново.

Напомним, скандальная история из-за шапки с буквой Z произошла 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская. Ранее силовики сообщали, что 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме обругал 11-летнего мальчика, отец которого участвует в СВО. Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

В августе стало известно, что дело Александра Неустроева было прекращено, а сам мужчина получил судебный штраф в размере 7 тыс. руб. Это спровоцировало новый скандал. На решение Ленинского райсуда отреагировали депутаты Госдумы и Генпрокуратура РФ, которая сообщила, что ходатайство следователя и судебное решение были признаны «незаконными и необоснованными».

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