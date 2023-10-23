США рекомендовали американцам покинуть Ливан из-за обстрелов Израиля

Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам покинуть Ливан и отказаться от посещения страны, которая граничит с Израилем. Ведомство объяснило это «непредсказуемостью» в сфере безопасности в связи с обстрелами.

«Не посещать Ливан в связи с непредсказуемой ситуацией в области безопасности, связанной с ракетными и артиллерийскими обстрелами между Израилем и "Хезболлой" или другими вооруженными группировками»,— говорится в сообщении Госдепартамента.

Тем, кто находится в Ливане, рекомендовано покинуть страну. Отмечается, что сейчас доступны коммерческие рейсы. Тем, кто несмотря на это решил остаться, рекомендовано подготовить план действия на случай чрезвычайных ситуаций. Госдепартамент отмечает, что 17 октября разрешил членам семей американских чиновников и некоторым сотрудникам посольства США покинуть Ливан в связи с непредсказуемой ситуацией в области безопасности.

Ситуация на ливано-израильской границе резко обострилась на фоне конфликта Израиля и «Хамаса» в секторе Газа. Последние дни стороны часто обмениваются ударами.

О риске расширения конфликта — в материале «Ъ» «"Хезболла" готовит второй фронт».

Леонид Уварчев