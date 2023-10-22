Армия обороны Израиля: «Хезболла» втягивает Ливан в войну

Израиль считает, что движение «Хезболла» создает риски эскалации конфликта в регионе. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

«"Хезболла"... втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но может многое потерять. Они обостряют ситуацию»,— сказал господин Конрикус (цитата по AFP).

Израиль находится в состоянии войны с палестинским движением «Хамас» и ведет боевые действия в секторе Газа. На этом фоне ЦАХАЛ обменивается ударами с ливанским движением «Хезболла», которое поддерживает палестинцев. В ночь на 22 октября Израиль несколько раз атаковал объекты «Хезболла» в Ливане. Утверждается, что атаки стали ответом на обстрелы со стороны «Хезболлы».

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».

Леонид Уварчев