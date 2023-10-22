На 82-м году жизни умер бывший депутат Госдумы Адриан Пузановский, сообщил действующий вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов. Господин Пузановский избирался в первые три созыва Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ушел из жизни Андриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной думы. Мы вместе работали в "Народном депутате", он представлял интересы жителей Костромской области. Яркий, отзывчивый человек»,— написал Сергей Неверов в Telegram-канале. По его словам, Адриан Пузановский умер 21 октября. Причина смерти политика, время, место прощания и похорон не уточняются.

Господин Пузановский впервые избрался в Госдуму в 1993 году от движения «Достоинство и милосердие». В 1995 году он избрался во второй созыв Госдумы от Аграрной партии. В 1999 году избрался как самовыдвиженец-одномандатник, в третьем созыве Госдумы входил в состав группы «Народный депутат» (ее возглавлял депутат Геннадий Райков, умерший 28 сентября).

В 2000-е годы Адриан Пузановский состоял в партии «Единая Россия», но в Госдуму избраться ему больше не удавалось. В последние годы занимался преподавательской деятельностью, был профессором кафедры мировой экономики в Российском государственном торгово-эконмическом университете.

Александр Кислов