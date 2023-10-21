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Коммерсантъ FM
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Индия в августе купила у России рекордную с 2018 года партию алмазов на $215 млн

Индия в августе приобрела у России алмазы на $215,1 млн. Это стало рекордом с марта 2018 года (тогда страна купила алмазов на $481 млн), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского Министерства торговли и промышленности.

В конце лета Индия нарастила импорт российских алмазов в четыре раза в месячном выражении и на 9% в годовом. В целом с начала года индийские компании закупили алмазов из РФ на $863 млн, что превышает прошлогодний показатель на 29%.

Индия — ключевой потребителем российских алмазов. АЛРОСА по запросу Индии приостановила продажи алмазов в сентябре и октябре. Решение было принято по просьбе индийских властей, причиной называли низкий спрос. По данным Reuters, страны G7 в этом месяце приступили к обсуждению вариантов запрета на импорт алмазов из России.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Лучшие друзья рублей».

Лаура Кеффер

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