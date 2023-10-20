Международная федерация спорта слепых приостановила членство России на два года

Международная федерация спорта слепых (IBSA) сообщила о приостановке членства России и Белоруссии на ближайшие два года. При этом исполнительный совет IBSA допустил участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, говорится в пресс-релизе, опубликованном 16 октября.

Тем самым IBSA поддержала решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК), принятое на заседании 29 сентября. Большинство членов комитета поддержали приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) на два года.

Решение объяснялось тем, что ПКР нарушил некоторые пункты конституции МПК. О каких нарушениях идет речь, не уточнялось. При этом президент ПКР Павел Рожков ранее говорил, что международную организацию не устраивает помощь, которую российская паралимпийская структура оказывает тяжело раненным участникам спецоперации на Украине.

При этом МПК рекомендовал допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов в Играх 2024 года. Для участия в соревнованиях под эгидой организации они должны будут пройти проверку. Критерии допуска пока не обнародованы.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября, а Олимпийские игры — с 26 июля по 11 августа. Оргкомитет Олимпийских игр пока не принял решение о допуске российских спортсменов, поскольку ожидает рекомендаций МОК.

Подробнее о решении МПК — в материале «Ъ» «Паралимпийцам открыли окно в Париж».

Лусине Баласян