Россиянам разрешили выступить на Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил спортсменов из России до участия в Паралимпиаде в Париже в 2024 году в индивидуальном качестве и нейтральном статусе, говорится в заявлении комитета. Также россияне в нейтральном статусе могут участвовать и в чемпионатах мира по паралимпийским видам спорта в течение ближайших двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michel Euler / AP, Michel Euler, File / AP Фото: Michel Euler / AP, Michel Euler, File / AP

«В результате решения Генассамблеи МПК права членства России приостанавливаются на два года, за исключением того, что ее спортсмены будут иметь право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве на Паралимпийских играх и чемпионатах мира»,— отмечают в комитете.

Кроме того, Международный паралимпийский комитет отклонил предложение о полном прекращении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Также МПК сохранил за Паралимпийским комитетом России право заниматься подготовкой спортсменов к участию в международных соревнованиях, сообщил ТАСС президент ПКР Павел Рожков.

Летние Паралимпийские игры в Париже состоятся с 28 августа по 8 сентября следующего года. Отборочные и квалификационные соревнования по отбору на Паралимпиаду по большинству из дисциплин уже стартовали.

Российские паралимпийцы были отстранены от международных стартов весной прошлого года на фоне военного конфликта на Украине. Однако прошлой осенью россиянам разрешили участвовать в соревнованиях, но исключительно в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе. Однако это решение не распространялось на Паралимпиаду и чемпионаты мира по паралимпийским видам спорта.

Александр Кислов