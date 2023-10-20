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Коммерсантъ FM
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Подозреваемый в двойном убийстве пасынок Стаса Намина заключен под стражу

Истринский городской суд Московской области на заседании удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца подозреваемого в двойном убийстве пасынка Стаса Намина. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Московской области.

Фото: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Накануне утром в доме в деревне Крюково Истринского района Московской области были обнаружены тела 30-летнего сына рок-музыканта Стаса Намина Артема Микояна и его тещи Полины Ткаченко. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался пасынок рок-музыканта, старший сын третьей жены господина Намина Роман Микоян.

Задержанный признался в двойном убийстве и отметил, что мотивом послужил давний семейный конфликт. После следователи и криминалисты с подозреваемым провели проверку показаний на месте. В ходе проверки мужчина детально рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.

Сам музыкант подчеркнул, что не усыновлял его и что пасынок «всегда был отморозком и мерзким человеком».

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство родственников Стаса Намина разобьют по минутам».

Александра Горошилова

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