Пасынок Стаса Намина признался в убийстве сына и тещи музыканта

Следственный комитет России по Московской области опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором подозреваемый в убийстве сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина признается в совершенном преступлении. Тела убитых обнаружили сегодня утром в загородном доме.

«Два убийства: моего брата и бабушки»,— ответил подозреваемый на вопрос следователя, что тот совершил.

В ходе допроса мужчина пояснил, что мотивом послужил давний семейный конфликт. Подозреваемым по делу проходит сын третьей жены музыканта. ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Центра Стаса Намина, отмечает, что подозреваемый не был усыновлен. Мужчина несколько раз привлекался по подозрению в убийстве и был судим. Также отмечается, что он самовольно сменил фамилию и отчество, «как будто он сын Стаса Намина».

«Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда»,— заявил Стас Намин в беседе с «Газетой.Ru».

Сегодня утром в загородном доме в поселке Крюково Подмосковья были обнаружены два тела с ножевыми ранениями. Погибшими оказались 30-летний сын рок-музыканта Стаса Намина Артем Микоян и его теща Полина Ткаченко.

Александра Горошилова