В Воронеже отменили режим ЧС, введенный четыре месяца назад из-за взрыва БПЛА

В Ленинском районе Воронежа 12 октября был отменен режим ЧС, введенный из-за крушения и взрыва беспилотника 9 июня. Соответствующее постановление сегодня было опубликовано на сайте городской администрации.

Утром 9 июня БПЛА врезался в одну из немногих незаселенных квартир дома №21 на улице Белинского, расположенного за главным корпусом Воронежского госуниверситета. Осколками стекла ранило трех мирных жителей. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

На следующий день началось восстановление многоэтажки. Впоследствии выяснилось, что в результате происшествия также повреждены частные дома на Севастьяновском съезде, 29, 31 и 31а. О завершении ремонта мэрия сообщила в конце месяца. По данным «Ъ-Черноземье», генподрядчиком работ в доме на Белинского выбрали местное ООО «Воронеж группстрой». Стоимость работ не раскрывалась, однако известно, что они были проведены на средства городского бюджета.

Подробнее о происшествии читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Беспилотник не попал в окно».

Алина Морозова

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