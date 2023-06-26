В Воронеже завершают ремонт пострадавших от взрыва беспилотника домов

Подрядчик ООО «Воронеж группстрой» завершил основной ремонт четырех домов, пострадавших от взрыва беспилотника в Воронеже 9 июня. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин 26 июня. Речь идет о многоэтажном доме на улице Белинского, 21 и частных домах № 29, 31 и 31а на Севастьяновском съезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ

Господин Кстенин отметил, что в пострадавших помещениях многоквартирного дома заменили простенок и оконные рамы, восстановили фасад.

«На сегодня там остаются мелкие отделочные работы, ремонт откосов и внешних блоков кондиционеров (предварительный осмотр специалистами уже проведен). В одном частном доме остается заменить только окно в кровле, оно заказано, будет установлено, как только его доставят в город»,— заключил мэр Воронежа.

Беспилотник врезался в одну из немногих незаселенных квартир многоэтажного дома примерно в 10 утра. Осколками стекла ранило трех мирных жителей. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Восстанавливать дом стали уже 10 июня.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Беспилотник не попал в окно»

Алина Морозова

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