МОК ответил на слова Путина об этнической дискриминации россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил несогласие со словами президента России Владимира Путина об этнической дискриминации российских спортсменов. МОК подчеркнул, что участие в Олимпиаде не является правом человека, а ограничения стали ответной реакцией на нарушения России и Белоруссии.

«Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии (о нейтральном статусе россиян и белорусов — "Ъ".) с этим не связана»,— говорится в пресс-релизе МОК (цитата по ТАСС).

МОК считает, что правила о нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов не противоречат Олимпийской хартии (основополагающий список правил, утвержденный МОК). В комитете сообщили, что «решительно отвергают выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией».

Накануне Владимир Путин на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми отметил, что игры можно использовать как давление «в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации». Он также возмутился, что комитет воспринимает приглашение на Олимпиаду как привилегию, а не право.

В марте 2023 года олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Это связано с вводом войск России на Украину. Через год МОК рекомендовало допустить спортсменов из Белоруссии и России до соревнований в нейтральном статусе.

Подробнее о санкциях МОК — в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Александра Горошилова