Несовершеннолетнего члена «азербайджанской мафии» в Петербурге отправили в СИЗО

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения одному из несовершеннолетних участников так называемой «азербайджанской мафии», совершавшей нападения на случайных прохожих и снимавшей это на видео с последующей публикацией в Telegram-канале. Молодой человек обвиняется по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщили 20 октября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, процесс проходил в закрытом режиме. Подозреваемый был задержан 18 октября, и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Свою вину юноша не признал.

Отец обвиняемого, он сам и его защитник намеревались добиться того, чтобы применить к нему меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним обвиняемым. Также отец указал, что сможет обеспечить его надлежащее поведение.

Суд, тем не менее, удовлетворил ходатайство следствия и избрал несовершеннолетнему подозреваемому меру пресечения в виде стражи. В СИЗО он пробудет как минимум до 17 декабря.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что задержали всех шестерых участников группы, которые снимали шокирующий контент на улицах Петербурга и выкладывали его в Telegram-канале. Подростки нападали на петербуржцев, создавали аварийные ситуации на дорогах, разрушали городское имущество. На свободе остается автор канала, 18-летний Турал.

«Ъ-СПб» также писал, что в петербургскую полицию обратились первые потерпевшие, которые пострадали от действий группы. Одному из них 16 лет, он живет в Пушкине, другому — 14, он проживает в Московском районе. Оба были избиты в Московском районе, но в разное время.

Позднее стало известно, что полиция установила новые обстоятельства в деле «азербайджанской мафии».

Подробнее о нашумевшей истории — в материале «Ъ-СПб» «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

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