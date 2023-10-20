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Коммерсантъ FM
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Песков: ситуация между Россией и США после отзыва ДВЗЯИ выровнялась

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что после принятия Госдумой законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ситуация между Россией и США «де-юре выровнялась».

«Нет, наша позиция хорошо, предельно ясна. Сейчас, собственно, выровнялась ситуация де-юре, теперь мы — и Америка, и Россия — являются подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой в стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем»,— заявил Дмитрий Песков, когда его спросили про испытания США, которые прошли 18 октября.

Как стало известно сегодня, 18 октября в штате Неваде, США, прошли испытания с подземным химическим взрывом «для глобального снижения ядерных угроз». Эти испытания субкритические (или подкритические). Они не запрещены по ДВЗЯИ. Их проводят Россия и Китай.

Эксперты в сфере контроля над вооружениями в разговоре с Bloomberg предупредили, что без мер «транспарентности и доверия» Россия может расценить такие тесты как шаг к эскалации, а это приведет к гонке вооружений.

5 октября на заседании клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. Тогда же президент подтвердил, что Россия провела в Арктике испытания ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Депутаты приняли документ единогласно: «за» проголосовали 415 парламентариев.

Подробнее о законопроекте — в материале «Госдума прошла испытание договором».

Анастасия Ларина

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