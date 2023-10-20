Отставка Сергея Маркова может быть связана с низкими показателями на выборах губернатора в Новокуйбышевске

Отставка главы Новокуйбышевска Сергея Маркова, по данным источников «Ъ-Волга», связана с низким показателем явки на прошедших выборах губернатора (44,88%) и относительно низким процентом голосов в пользу Дмитрия Азарова (74,12%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дума Новокуйбышевска приняла отставку Сергея Маркова 18 октября. Исполняющим обязанности главы Новокуйбышевска назначили Владимира Никерясова, он был заместителем главы города по промышленной политике и строительству.

Заявление об увольнении по собственному желанию Сергей Марков написал 27 сентября. Чиновник не уточнил, по какой причине увольняется. Депутат Самарской губернской думы, новокуйбышевец Михаил Абдалкин ранее рассказал в беседе с «Ъ-Волга», что решение принято не Марковым, а «за него». Депутат также связал увольнение мэра с плохими результатами на выборах.

Дополнительными поводами для решения об отставки Маркова, отметил Михаил Абдалкин, стали скандалы из-за избиения подчиненного, директора МБУ «Городские Парки» Александра Лазарева, который после инцидента подал заявление в полицию, и из-за некачественной реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске стоимостью более 160 млн руб. Проект реконструкции победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и должен был «превратить парк в современную и комфортную зону отдыха». Однако уже в процессе ремонта стало поступать множество жалоб от жителей города и общественников, которые отмечали, что в реальности строится совсем не то, что планировалось.

С низкими процентом проголосовавших за Дмитрия Азарова на минувших выборах главы региона также может быть связана отставка главы Волжского района Самарской области Евгения Макридина, который сегодня, 20 октября, официально покинул пост. За действующего губернатора в Волжском районе было отдано 76,32% голосов, в то время как в большинстве муниципальных районов Самарской области Дмитрий Азаров набрал больше 90%. Сам Макридин объяснил свою отставку переходом на новое место работы.

Евгений Чернов