Глава Новокуйбышевска Сергей Марков сообщил об уходе с должности

Глава Новокуйбышевска Сергей Марков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте» 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Дорогие жители города! Я принял решение и ухожу с поста главы города! Совместно с вами нам удалось реализовать много интересных проектов! Наш город молодой, современный и ухоженный, а лучшим его украшением являются его жители! Благодарю каждого из вас за активность, неравнодушие, за прямой диалог! Желаю дальнейшего процветания городу и благополучия его жителям!»,– говорится в сообщении. О причинах такого решения не сообщается.

Ранее в правительстве Самарской области не стали комментировать информацию об отставке главы Новокуйбышевска.

Ани Айвазян