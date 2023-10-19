Годовой доход Месси в «Интер Майами» составляет $20,4 млн

Гарантированная компенсация футболиста Лионеля Месси в американском футбольном клубе «Интер Майами» составляет $20,4 млн в год, следует из опубликованных данных Ассоциации игроков Major League Soccer (MLS, профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде; .pdf). Это самая высокая зарплата в истории лиги. При этом базовая зарплата Месси составляет $12 млн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату, выплаты при подписании контракта и ежегодно выплачиваемые бонусы. По данным Sports.ru, в указанные суммы не входит доход от контрактов с Adidas и Apple TV, с учетом которого футболист будет зарабатывать $50–60 млн в год.

На 2-м месте в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги — полузащитник «Торонто» Лоренцо Инсинье (базовая зарплата — $7,5 млн в год, гарантированная компенсация — $15,4 млн), на 3-м — полузащитник «Чикаго Файр» Джердан Шакири (базовая зарплата — $7,35 млн, гарантированная компенсация — $8,2 млн).

О других рекордах футболиста — в материале «Ъ» «Лионель Месси нашел мотивацию в Гватемале».