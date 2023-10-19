Пашинян сообщил о разработке «дорожной карты» нормализации отношений с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и при посредничестве Евросоюза (ЕС) была сформирована «дорожная карта» нормализации армяно-азербайджанских отношений. Его слова передает «Sputnik Армения».

Как сообщил господин Пашинян по итогам переговоров с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, «дорожная карта» отражена в четырехстороннем заявлении, принятом на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября. По его словам, приверженность сторон «дорожной карте» обеспечит прорыв в мирных переговорах.

Азербайджанская сторона отказалась от участия в саммите в начале октября «из-за предвзятой позиции Франции». Четырехстороннее заявление подписали Никол Пашинян, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

В начале октября Армению и Азербайджан посетил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. Он обсудил с лидерами государств дальнейшие пути урегулирования ситуации. Ильхам Алиев и Никол Пашинян до конца октября могут посетить Брюссель по приглашению Шарля Мишеля. Однако дата переговоров до сих пор не согласована. 17 октября господин Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном до конца года. По его словам, Ереван ожидает от Баку согласия на начало делимитации границ.

О перспективах мирного договора между Арменией и Азербайджаном — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны, а флаги водрузить».

Лусине Баласян